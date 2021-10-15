В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с талибами

Песков: Путин не планирует встречаться с талибами, которые прибудут с визитом в Москву

Президент России Владимир Путин не планирует проводить встречу с талибами (движение «Талибан» запрещено в России), которые должны приехать в Москву в октябре на консультации. Так на вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее российский лидер ответил на вопрос об исключении движения «Талибан» из списка организаций, признанных террористическими в России. По мнению главы государства, не стоит торопиться с официальным признанием талибов. Он добавил, что представителям радикального движения, захватившего власть в Афганистане, будет сложно отказаться от такого источника доходов, как наркотрафик, в частности, в условиях сложившейся в южноазиатской стране кризисной ситуации.

Стало известно, что члены радикальной террористической группировки «Талибан» прибудут в Москву для участия в третьем заседании московского формата консультаций по Афганистану уже на следующей неделе.