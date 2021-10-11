Талибы понадеялись на помощь России в восстановлении Афганистана

Представитель движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в РФ), замминистра информации и культуры во временном афганском кабмине Забихулла Муджахид в беседе с ТАСС выразил надежду, что Россия окажет помощь в восстановлении Афганистана, пострадавшего во время военных действий в последние десятилетия.

«Россия — важная страна в экономическом плане. Афганистан был разрушен за годы войны, Россия и другие страны могли бы помочь восстановить его. Мы приветствуем такую помощь и надеемся на финансовую поддержку», — отметил он, подчеркнув важность иностранных инвестиций и сотрудничества с другими государствами.

Муджахид отметил, что «Талибан» старается установить дипломатические отношения со всеми странами, а с Россией ведет переговоры в первую очередь о признании нового правительства страны и возобновление посольского сотрудничества.

Представитель талибов также отметил, что планируется восстановление прямого авиасообщения из аэропорта Кабула в Россию и другие страны в ближайшее время.

Ранее представители «Талибана» провели двухдневные переговоры с американской делегацией в Катаре. Стороны договорились о доставке гуманитарной помощи от США в Афганистан и содействии благотворительным организациям.

