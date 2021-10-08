Лавров назвал главных ответственных за послевоенное восстановление Афганистана

Главную долю ответственности за послевоенное восстановление Афганистана должны нести страны НАТО. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), трансляция доступна в YouTube-канале RT.

По словам дипломата, Москва готова к сотрудничеству с Вашингтоном, Брюсселем и военным блоком по афганскому вопросу. Однако он назвал страны Североатлантического альянса основными ответственными за помощь Афганистану.

Ранее Сергей Лавров на встрече с АЕБ заявил о подрыве доверительных отношений между Евросоюзом и Россией из-за односторонних мер со стороны Брюсселя. По словам главы МИД, деградация отношений приобретает хронический характер, и их можно назвать «семилеткой упущенных возможностей». Однако дипломат указал, что Россия не желает усугублять ситуацию и считает важным воздерживаться от привнесения раздражителей и негативных факторов.