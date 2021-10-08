Грузия прокомментировала идею Лаврова создать переговорный формат «3+3»

Глава МИД Грузии заявил, что Тбилиси будет сложно участвовать в формате «3+3» с Россией

Грузии будет сложно участвовать в формате «3+3» вместе с Россией, однако республика так или иначе должна быть представлена в крупных геополитических проектах. Об этом в пятницу, 8 октября, заявил глава МИД страны Давид Залкалиани, передает «Новости — Грузия».

Таким образом Залкалиани прокомментировал идею, озвученную министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, о создании нового переговорного формата, в который будут входить Россия, Иран, Турция и страны Закавказья: Армения, Грузия и Азербайджан.

«Безусловно, когда мы не видим никаких процессов в направлении деокупации, очень сложно участвовать в таком формате и говорить о каких-то инфраструктурных проектах», — сказал Залкалиани.

Однако Тбилиси должен «не отставать от тех процессов, которые развиваются в регионе» и участвовать в инфраструктурных проектах, добавил он.

Ранее Лавров заявил, что формат «3+3» займется работой по разблокированию всех транспортных коммуникаций и экономических связей в регионе.

