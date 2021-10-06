Лавров обсудил создание формата «3+3» с Турцией и странами Закавказья

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, дипломаты обсудили создание новой международной инициативы. Цитату приводит ТАСС.

Речь идет о создании переговорного формата «3+3», в который будут входить Россия, Иран, Турция и страны Закавказья: Армения, Грузия, Азербайджан. По словам российского министра, новый формат будет в том числе заниматься работой по разблокированию всех транспортных коммуникаций и экономических связей в регионе.

Лавров также напомнил, что именно Москва сыграла решающую роль в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР возобновились бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.