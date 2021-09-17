Президент Южной Осетии проголосовал на выборах в Госдуму

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал на выборах в российскую Государственную Думу. Об этом сообщает «Sputnik Южная Осетия».

Свой голос глава частично признанной республики отдал на избирательном участке, расположенном на территории российского посольства в Цхинвале. По его словам, каждый гражданин России, проживающий в Южной Осетии, должен проголосовать на выборах в парламент страны.

«Это знак глубокого уважения к России и политическим процессам, которые там проходят. И, во-вторых, это наша благодарность России за помощь и поддержку. Поэтому еще раз призываю, чтобы наши граждане пришли и исполнили свой конституционный долг», — подчеркнул Бибилов.

Выборы в Государственную Думу России проходят проходить с 17 по 19 сентября. Кроме депутатов парламента, в 9 регионах граждане выбирают главу субъекта, а в 39 регионах — депутатов законодательных органов государственной власти.

В ночь на 8 августа 2008 года в Южной Осетии начался вооруженный конфликт. Грузия попыталась вернуть контроль над самопровозглашенной республикой и направила туда войска. После того как в ситуацию вмешалась российская сторона, грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позднее Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, которые объявили о выходе из состава Грузии.

