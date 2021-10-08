Лавров рассказал о подготовке нового порядка въезда и выезда из России

Министерство внутренних дел России занялось подготовкой нового порядка въезда и выезда из страны. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, трансляция встречи доступна в YouTube-канале RT.

По словам дипломата, процедура разработки займет пару месяцев. «По поручению президента Министерство внутренних дел готовит транспарентный, комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации. Мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачными», — заявил глава МИД.

Ранее МВД утвердило новые правила приема и подачи заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних детей за рубеж. Несогласный с выездом ребенка за рубеж родитель может указать, запрещает ли он выезд до достижения им 18 лет. Также родитель сможет указать, в какие конкретно страны и на какой период он запрещает выезжать.