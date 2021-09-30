МВД объявило об изменениях в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова объявила об изменениях, которые планируется ввести в порядок выезда несовершеннолетних за рубеж. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Казаковой, новации в этом вопросе «безусловно, будут». Она напомнила, что выезд детей из России ограничивается по заявлению одного из родителей. «Но здесь, мы полагаем, что необходимо в интересах ребенка этот вопрос нормативно закрепить. То есть, по заявлению гражданина, который заявляет о том, что он не разрешает выезжать с другим родителем, сам родитель сможет выезжать с этим ребенком для того, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, и так далее», — пояснила она.

При этом в случае возникновения вопросов они будут решаться в судебном порядке. «Но такие изменения, действительно, есть», — заключила Казакова.

23 июня Совет Федерации одобрил закон, который разрешает детям выезжать за границу без родителей. Согласно ему, несовершеннолетние смогут пересекать границу без сопровождения законного представителя при наличии загранпаспорта и нотариально заверенного согласия на выезд одного из опекунов.