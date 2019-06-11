В России изменят правила выезда детей за границу

В России изменится порядок выезда детей за границу. В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.

По информации агентства, рассмотрением подобных заявлений будут заниматься по месту жительства одного из родителей или опекунов. Заявление о несогласии на выезд детей также можно будет подать в российские посольства и консульства на местах постоянного проживания заявителя за границей.

«В связи с этим с 12 июня 2019 года пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации», — пояснили агентству в ФСБ.

Так, теперь согласие второго родителя на выезд ребенка за границу не потребуется. Если кто-то из родителей будет против, то вопрос выезда будет решаться в судебном порядке, уточняет телеканал «России 24».

Ранее сообщалось, что в России упростили правила оформления младенцев на проезд в поездах дальнего следования. Теперь оформить билет на поезд дальнего следования для ребенка в возрасте до одного месяца можно без свидетельства о рождении из ЗАГСа. По новым правилам, билеты начнут продавать при предъявлении медицинского свидетельства о рождении, которое выдается роддомами или индивидуальными предпринимателями, предоставляющими медицинские услуги.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!