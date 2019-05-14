В России упростили правила перевоза младенцев в поездах

В России упростили правила оформления младенцев на проезд в поездах дальнего следования. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром России Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте правительства.

С сегодняшнего дня оформить билет на поезд дальнего следования для ребенка в возрасте до одного месяца можно будет без свидетельства о рождении из ЗАГСа. По новым правилам, билеты начнут продавать при предъявлении медицинского свидетельства о рождении, которое выдается роддомами или индивидуальными предпринимателями, предоставляющими медицинские услуги.

По этому документу в билете на поезд указываются фамилия ребенка или его родителя, а также серия и номер медицинского свидетельства о рождении.

Уточняется, что эти изменения потребовались из-за того, что родителям грудных детей часто стали отказывать в оформлении билета на поезд без свидетельства о рождении из ЗАГСа.

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