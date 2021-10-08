Лавров назвал отношения между ЕС и Россией «семилеткой упущенных возможностей»

Доверительные отношения между Европейским союзом (ЕС) и Россией сильно подорваны, и их деградация приобретает хронический характер. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, трансляция встречи доступна на YouTube-канале RT.

По словам дипломата, ситуация зашла так далеко из-за «целой серии односторонних мер со стороны Брюсселя». «Если брать в целом отношения между Россией и Евросоюзом, то их можно назвать семилеткой упущенных возможностей», — отметил глава МИД.

Лавров подчеркнул, что единственное конструктивное предложение, озвученное канцлером германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном о проведении срочного саммита между Россией и ЕС, «заблудилось в дебрях совершенно абсурдной логики». В ЕС посчитали саммит «чуть ли не подарком» для Москвы.

«Нам подарки не нужны, мы ни от кого их не ждем и не ради этого мы существуем и работаем, и не строим завышенных ожиданий. Мы понимаем, что сегодняшняя ситуация зашла слишком далеко, и никому в одночасье ее переломить не удастся», — заявил Лавров.

Однако дипломат указал, что Россия не желает усугублять ситуацию и считает важным воздерживаться от привнесения раздражителей и негативных факторов. «В идеале мы, конечно же, хотим выйти на нахождение точек соприкосновения в тех сферах, где наши интересы совпадают»,— заключил Лавров.

Ранее министр иностранных дел России рассказал о продвижении диалога с ЕМА по вопросу регистрации российской вакцины «Спутник V». Он подчеркнул, что российская сторона заинтересована в восстановлении регулярных контактов с Евросоюзом, в том числе в сфере здравоохранения.