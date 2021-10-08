Лавров заявил о продвижении диалога с ЕМА по «Спутнику V»

В диалоге Москвы с Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) по вопросу регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» есть продвижения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы сейчас сотрудничаем с Европейским агентством по лекарственным средствам для регистрации "Спутника V", и работа у нас уже достаточно продвинулась», — рассказал глава МИД. Он подчеркнул, что российская сторона заинтересована в восстановлении регулярных контактов с Евросоюзом, в том числе в сфере здравоохранения.

Ранее посол Европейского союза в России Маркус Эдерер указал, что эксперты ЕМА которые рассматривают вопрос о признании «Спутника V», невосприимчивы к давлению европейских политиков. По его словам, речи о политизации проблемы регистрации российского препарата в Европе не идет. Дипломат отметил, что призывы политиков стран-членов ЕС не признавать российские вакцины не влияют на итоговое решение регулятора.