Русскоязычных жителей Финляндии призвали вакцинироваться от коронавируса

Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии призвал русскоязычных жителей страны активнее вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеоролик организации.

Власти финских городов отметили, что финны и шведы делают прививки от COVID-19 более активно, чем иноязычные жители страны. При этом выходцы из других государств составляют около половины всех госпитализированных пациентов с инфекцией. «В Финляндии живут много русскоязычных. И мы хотели донести информацию о вакцинах от коронавируса до них тоже», — заключили в THL.

Ранее в THL заявляли, что власти Финляндии должны разрешить въезд в страну без необходимости сдавать тесты на наличие коронавируса для тех, кто привит российской вакциной «Спутник V». Эксперты отметили, что исследования показали эффективность российского препарата: более того, в ней он не уступает одобренным в Евросоюзе AstraZeneca и Jansen.