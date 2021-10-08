Минздрав опроверг слова посла ЕС о документах для признания COVID-сертификатов

РБК: в Минздраве заявили, что представляли в ЕК документы для признания COVID-сертификатов

В Министерстве здравоохранения России опровергли слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера и заявили, что российская сторона представила в Еврокомиссию необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов документы. Об этом сообщили в ведомстве, передает РБК.

Ранее посол ЕС Маркус Эдерер заявил, что в России необходимые документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации не представили. В связи с этим он выразил сожаление и подчеркнул, что это «облегчило бы жизнь людям, совершающим поездки в обе стороны».

По данным Минздрава, соответствующие документы были направлены в представительство Евросоюза — их получение 30 сентября подтвердил один из сотрудников.

В ведомстве добавили, что Минздрав занимается согласованием визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в Россию. Встреча может пройти уже в декабре — на ней будет обсуждаться процедура сертификации российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Ранее вирусолог Викулов назвал условие для признания «Спутника V» в Европе. По его словам, для этого необходимо достичь коллективного иммунитета. «Это будут еще дополнительные основания считать, что мы, как и другие страны, смогли это сделать благодаря вакцинации», — заявил он.