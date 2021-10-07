В России изменились правила выезда детей за рубеж

МВД утвердило новые правила приема и подачи заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних детей за рубеж. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, несогласный с выездом ребенка за рубеж родитель может указать, запрещает ли он выезд до достижения им 18 лет. Также родитель сможет указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещает покидать территорию страны.

Кроме того, теперь можно запрещать выезд во все государства, либо ограничивать конкретным списком. Также родитель может отозвать заявление о несогласии на выезд, для этого нужно прийти с заявлением в территориальный орган МВД (или другую инстанцию, где подавалось предыдущее заявление).

В конце сентября начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова объявила об изменениях, которые планируется ввести в порядок выезда несовершеннолетних за рубеж.

23 июня Совет Федерации одобрил закон, который разрешает детям выезжать за границу без родителей. Согласно ему, несовершеннолетние смогут пересекать границу без сопровождения законного представителя при наличии загранпаспорта и нотариально заверенного согласия на выезд одного из опекунов.