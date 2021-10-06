В России оценили исследования о ключевом факторе выживаемости при коронавирусе

Исследования, которые провела группа ученых из Испании и Канады, помогут сузить круг препаратов от COVID-19. Такую оценку вынес научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзада, его слова приводят «Известия».

Ранее сообщалось об исследованиях, согласно которым выживаемость при коронавирусе зависит от специфических антител. Исследователи из Испании и Канады попытались выявить ключевой для определения степени риска смертельного исхода фактор и обратили внимание на уровень специфических антител, общее количество антигенов и количество вирусной РНК в крови.

«Такие уточнения помогают сузить показания для применения препаратов антител и сделать их более доступными и эффективными в тех ситуациях, когда они должны применяться», — заявил о возможном упрощении лечения научный сотрудник.

Ранее спасший сотни детей профессор-трансплантолог Михаил Каабак призвал отказывать в пересадке органов пациентам без прививки от коронавируса, как это сделали в штате Колорадо, США.