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В России оценили исследования о ключевом факторе выживаемости при коронавирусе

МФТИ: исследования уровня специфических антител упростит лечение COVID-19
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Фото: Максим Шеметов / Reuters

Исследования, которые провела группа ученых из Испании и Канады, помогут сузить круг препаратов от COVID-19. Такую оценку вынес научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзада, его слова приводят «Известия».

Ранее сообщалось об исследованиях, согласно которым выживаемость при коронавирусе зависит от специфических антител. Исследователи из Испании и Канады попытались выявить ключевой для определения степени риска смертельного исхода фактор и обратили внимание на уровень специфических антител, общее количество антигенов и количество вирусной РНК в крови.

«Такие уточнения помогают сузить показания для применения препаратов антител и сделать их более доступными и эффективными в тех ситуациях, когда они должны применяться», — заявил о возможном упрощении лечения научный сотрудник.

Ранее спасший сотни детей профессор-трансплантолог Михаил Каабак призвал отказывать в пересадке органов пациентам без прививки от коронавируса, как это сделали в штате Колорадо, США.

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