Спасший сотни детей российский врач призвал не пересаживать органы непривитым

В России стоит отказывать в пересадке органов пациентам без прививки от коронавируса, как это сделали в штате Колорадо, США. К этому призвал спасший сотни детей профессор-трансплантолог Михаил Каабак в интервью «Ридусу».

Специалист отметил, что считает правильной политику властей штата Колорадо, так как люди, которым нужна трансплантация органов, нуждаются в вакцине больше остальных.

«Около 30 процентов пациентов в случае заражения умирают. Другие рискуют потерять органы», — заявил профессор. По его словам, у пациентов высок риск смерти из-за потери или неправильной работы органов.

Михаил Каабак, единственный в России производящий пересадку почек детям с небольшим весом, объявил об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) 19 мая 2021 года. По его словам, он не может безопасно проводить операции из-за внутренней регуляторики администрации института. Также он указал, что в учреждении не хватает лекарств, а внутренние распоряжения и акты противоречат друг другу. Позднее он решил оспорить свое увольнение в суде.