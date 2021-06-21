Спасший сотни детей российский врач оспорил увольнение в суде

Спасший сотни детей хирург-трансплантолог Михаил Каабак обратился в Зюзинский суд Москвы, чтобы оспорить свое увольнение из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД). Об этом сообщила юрист Виктория Шергина, ее цитриует РИА Новости.

По словам Шергиной, иск был подан 17 июня. Каабак просит признать приказы о дисциплинарных взысканиях и об увольнении незаконными, а также восстановить его на работе и взыскать в его пользу компенсацию морального вреда.

В пресс-службе суда отметили, что пока не получили иск.

Михаил Каабак, единственный в России производящий пересадку почек детям с небольшим весом, объявил об увольнении из НЦЗД 19 мая. Он объяснил свое решение условиями в больнице. По словам Каабака, он не может безопасно проводить операции из-за внутренней регуляторики, «которую устроила администрация института». Он указал, что в учреждении не хватает лекарств, а внутренние распоряжения и акты противоречат друг другу.

Родители тяжелобольных детей, нуждающихся в пересадке почки, обращались в Минздрав с требованием отправить в отставку руководство центра. По мнению заявителей, из-за действий администрации погибли четыре ребенка. Осенью 2019 года одна из пациенток Каабака умерла после того, как его с коллегой уволили за использование неодобренного Минздравом препарата алемтузумаб. Из-за смерти девочки произошел скандал, после чего обоих врачей восстановили на работе.