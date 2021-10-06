Российский врач подделала справку о вакцинации от коронавируса ради маникюра

В Башкирии врач за маникюр подделала справку о прохождении вакцинации от коронавируса

В Иглинском районе Башкирии врач за обещанные маникюр и педикюр на сумму почти в две тысячи рублей подделала пациентке справку о пройденном курсе вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Врач внесла заведомо ложные сведения в карту учета диспансеризации пациентки о якобы пройденном курсе вакцинации против коронавируса. Фактического осмотра она не проводила. В качестве вознаграждения женщина получила от клиентки косметические услуги: маникюр и педикюр стоимостью почти две тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 и части 1 статьи 291.2 УК РФ («Служебный подлог и мелкое взяточничество»), отмечается на сайте управления МВД по Башкирии.

Ранее также стало известно, что в Сургуте семья изготавливала COVID-справки на цветном принтере у себя дома и расклеивала объявления о возможности получить документы о медкомиссии за один день.