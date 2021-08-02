Россиянин оставлял «закладки» с фальшивыми сертификатами о вакцинации

В Хабаровске полицейские задержали 28-летнего россиянина, предлагавшего всем желающим приобрести фальшивые сертификаты о вакцинации против COVID-19. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным регионального УМВД, хабаровчанин переписывался с покупателями в мессенджере и располагал «закладки» с фейковыми сертификатами о вакцинации. Также он предлагал клиентам фальшивые справки о наличии антител и отрицательные тесты на коронавирус.

Для поимки злоумышленника сотрудники полиции приобрели у него поддельную справку, которую он спрятал под доской объявлений у своего подъезда. Во время обыска у россиянина нашли фальшивые печати девяти медицинских учреждений города, поддельные документы и жесткий диск с образцами бланков. Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

Ранее в России обнаружили новую схему обмана с фальшивыми справками о вакцинации: мошенники шантажируют тех, кто купил поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса. Тем, кто купил поддельную справку о вакцинации, пишут, что выдавший сертификат врач был арестован, и предлагают перевести 50 тысяч рублей, чтобы удалить переписку с личными данными жертвы из почты врача.