Вакцинация от COVID-19 принесла мужчине 74 миллиона рублей

Житель Техаса получил бесплатный лотерейный билет после вакцинации от COVID-19 и сорвал джекпот. Его историю публикует информационное агентство UPI.

16 июля Гэри Смит (Gary Smith) из Арлингтона навестил семью в Арканзасе и прошел второй этап вакцинации. Ему сказали, что он может получить бесплатный лотерейный билет на сумму в 20 долларов (около 1,5 тысячи рублей) или сертификат на охоту или рыбалку в рамках программы стимулирования вакцинации штата.

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Смит выбрал билет, стер защитный слой и увидел, что лотерея принесла ему выигрыш в один миллион долларов (73,9 миллиона рублей). «Я не мог в это поверить», — признался он.

Бабушка Смита была первой, кому он рассказал радостную новость. «Мы оба были в полном шоке! Она сразу же захотела пойти и купить себе другой билет», — рассказал мужчина.

Смит планирует потратить часть денег на оплату счетов, а также на свадьбу и медовый месяц.

Подобные лотереи проводятся и в других штатах для стимулирования вакцинации от COVID-19. Так, в Калифорнии разыграли 1,5 миллиона долларов. В России также проходили подобные акции. Так, в Москве разыгрывали автомобили среди тех, кто привился от COVID-19.

Ранее сообщалось, что в США многодетная мать выиграла один миллион долларов в лотерее для вакцинированных. Она планирует потратить куш на воспитание детей и их образование.

