Подарок от начальника принес мужчине 15 миллионов рублей

Житель американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, сорвал джекпот благодаря билету моментальной лотереи, который подарил ему начальник на Рождество. Об этом сообщает издание UPI.

Та’Вон Бэттс (Ta’Von Batts) рассказал, что получил билет в подарок на работе. «По два билета моментальной лотереи были в пакете с подарками, которые мой босс подарил всем сотрудникам перед Рождеством», — пояснил он.

После работы американец стер с билета защитный слой и обнаружил, что выиграл 200 тысяч долларов (15 миллионов рублей).

Сначала мужчина решил, что это шуточный билет. Он подошел к руководителю и сказал: «Ты разыгрываешь меня!». «Он сказал: "Нет!", а потом у него округлились глаза, он начал бегать вокруг и кричать. И я тоже начал бегать и кричать», — рассказал победитель.

Мужчина планирует инвестировать выигранные деньги и заработать еще больше благодаря ним. Частью выигрыша он собирается поделиться с семьей.

Ранее сообщалось, что житель пригорода австралийского Сиднея Дунсайд, штат Новый Южный Уэльс, получил от своей девушки в подарок на день рождения билет моментальной лотереи и сорвал джекпот. Пара планирует потратить полученные деньги на приобретение новых автомобилей и аванс на покупку дома.