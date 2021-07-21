Скромный подарок друга принес женщине 149 миллионов рублей

Жительница американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, получила в подарок от друга лотерейный билет и сорвала джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Карен Уртечо Сандрез (Karen Urtecho Sandrez) получила скромный подарок от друга семьи — билет моментальной лотереи.

Женщина стерла защитный слой и обнаружила, что билет принес ей выигрыш в два миллиона долларов (149,4 миллиона рублей). «Я не могла поверить в это, честно. Читала и не верила своим глазам» — рассказала она.

Американка приехала в штаб-квартиру лотереи и предпочла забрать всю сумму сразу. После уплаты налогов и сборов она получила 1,2 миллиона долларов (89,6 миллиона рублей). Она подчеркнула, что у нее до сих пор не укладывается в голове тот факт, что теперь она богата.

Ранее сообщалось, что житель американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, сорвал джекпот благодаря билету моментальной лотереи, который подарил ему начальник на Рождество. Мужчина планирует инвестировать выигранные деньги и заработать еще больше благодаря ним.

