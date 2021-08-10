Российская семья подделывала справки об отсутствии COVID-19 и попалась

В Сургуте 37-летний россиянин вместе с женой подделывал справки об отсутствии COVID-19 и попался. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре на странице во «ВКонтакте».

Семья изготавливала документы на цветном принтере у себя дома и расклеивала объявления о возможности получить справку о медкомиссии за один день.

«В ходе обыска полицейские изъяли более 370 тысяч рублей, предположительно полученных незаконным способом, а также сотовые телефоны, ноутбук, флешкарты, распечатанные объявления и готовые к реализации поддельные медицинские документы», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об организации подделки, изготовлении или обороте поддельных документов.

Ранее сообщалось, что в Самарской области женщина подделывала справки об отсутствии COVID-19 и продавала их на трассе. Реализацию фальшивых бумаг россиянка осуществляла из автобуса, обклеенного рекламой с экспресс-тестами на коронавирус, однако никаких тестов она не делала. За одну поддельную справку она получала 1500 рублей.