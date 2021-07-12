Россиянка подделывала справки об отсутствии COVID-19 и попалась

В Самарской области женщина подделывала справки об отсутствии COVID-19 и продавала их на трассе. Об этом сообщает ТАСС.

Продажу россиянка осуществляла из автобуса, обклеенного рекламой с экспресс-тестами на коронавирус, однако никаких тестов не делала. За одну поддельную справку она получала 1500 рублей.

«Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. С места происшествия изъяты журнал записей продаж, тестовые наборы, бланки медицинских документов с печатями, а также несколько заполненных справок с отрицательными результатами теста на коронавирус», — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград»).

Ранее сообщалось, что в Москве впервые возбуждено уголовное дело о покупке поддельного QR-кода по части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигурант дела приобрел подделку за девять тысяч рублей. По данной статье за покупку поддельного QR-кода грозит до двух лет лишения свободы.