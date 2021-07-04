Каждый десятый россиянин откажется от услуг непривитого специалиста

Каждый десятый россиянин намерен отказаться от услуг специалиста, если тот не предоставит свидетельство о прививке против коронавируса, результаты ПЦР-теста или справку о наличие антител. При этом среди представителей старшего возраста такое решение принимает каждый пятый, такие данные приводятся в опросе, проведенном сервисом «Авито Услуги». Его цитирует РБК.

Однако большинство респондентов (61 процент) не интересуется, безопасен ли мастер с точки зрения распространения COVID-19. Треть не спрашивает о вакцинации или иммунитета, 33 процента — отрицательный тест.

Россияне также ответили на вопрос, в какой профессии наиболее необходима вакцинация. Так, опрошенные назвали нянь, репетиторов, сотрудников салонов красоты, поваров, официантов и водителей такси и общественного транспорта. Люди пожилого возраста также выступили за прививки у курьеров доставки.

Ранее Минздрав России оценил, насколько прививки могут спасти человека от заражения коронавирусом. В опубликованных временных методических рекомендациях говорится, что уровень защиты вакцинированных от заражения COVID-19 считается неизвестным. В связи с этим там рекомендуют соблюдать санитарные меры и продолжать носить маски. При этом в Минздраве добавили, что прививки спасают граждан от смерти и тяжелого течения болезни.