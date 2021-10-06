Определен ключевой фактор выживаемости при COVID-19

Ученые оценили роль трех показателей анализа крови, влияющих на выживаемость пациентов с тяжелой формой COVID-19. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Journal of Internal Medicine.

Исследователи из Испании и Канады попытались выявить ключевой для определения степени риска смертельного исхода фактор, и обратили внимание на уровень специфических антител, общее количество антигенов и количество вирусной РНК в крови.

Выяснилось, что именно низкий уровень специфических антител против спайкового белка (S-белка) коронавируса, появляющихся после вакцинации, коррелирует с высоким риском смерти. Остальные два параметра связаны с первым: при отсутствии антител N-антигенемии примерно в два с половиной раза выше, чем при их высоком уровне, а вирусная РНК-нагрузка обратно пропорциональна количеству антител. Другими словами, те, у кого был плохой ответ антител, имели высокие уровни вирусной РНК и рассеянные вирусные белки в крови.

Ранее Международная команда исследователей показала, что переливание плазы крови перенесших коронавирусную инфекцию не помогает в лечении критически больных пациентов с COVID-19. Исследование было остановлено после того, как команда с вероятностью в 99 процентов установила, что плазма крови переболевших не приносит пользы критически больным пациентам. Уровень смертности в экспериментальной группе составил 37 процентов, в контрольной — 38. Причину этого ученым установить не удалось. «Мы предполагаем, что это может быть комбинация слишком низкого числа в плазме высококачественных антител и слишком большого прогресса болезни у пациентов», — отмечает один из ведущих авторов исследования Дерек Ангус.

5 октября канадские исследователи показали, что вызывающие обеспокоенность новые варианты SARS-CoV-2 обладают большей вирулентностью, чем исходный «уханьский». Специалисты из Университета Торонто оценили более чем 212 случаев коронавирусной инфекции, зафиксированных с февраля по июнь 2021 года в провинции Онтарио. 76 процентов заболевших заразились «альфа», «бета» и «гамма»-вариантами, связанными с мутацией N501Y в S-белке коронавируса, повышающей его передаваемость. 2,8 процента заразились «дельта»-вариантом. Обнаружилось, что такие люди были, как правило, моложе и у них реже встречались сопутствующие заболевания по сравнению с теми, кто заразился другими вариантами. При «альфа», «бета» и «гамма»-вариантах риск госпитализации пациентов был выше на 52 процента. Риск попасть в реанимационное отделение — на 89 процентов, умереть — на 51. Для «дельта»-варианта эти показатели составляли 108, 235 и 133 процента соответственно.