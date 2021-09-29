Ученые выявили способность матерей передавать антитела к COVID-19 младенцам

Американские ученые выяснили, что антитела к COVID-19 передаются через грудное молоко

Ученые больницы Mount Sinai в Нью-Йорке провели исследование, которое выявило, что матери способны передавать антитела к коронавирусу своим детям через грудное молоко, сообщает Daily Mail. Таким образом младенцы, находящиеся на грудном вскармливании, получают частичную защиту от вируса.

Американские исследователи собрали молоко у 75 женщин, которые выздоровели от коронавируса и выяснили, что антитела присутствовали в грудном молоке до десяти месяцев после заражения матери. При этом большинство образцов молока матерей с положительным результатом на COVID-19 нейтрализовали вирус.

Сейчас ученые выясняют, способен ли иммунитет передаваться через грудное молоко после вакцинации. Антитела грудного молока хотят использовать для разработки нового лекарства от COVID-19 для взрослых.

Ранее ученые британского Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго провели исследование и объяснили, почему часть населения планеты может оказаться невосприимчивой к COVID-19. По их мнению, ответ кроется в особенностях их генетики: за это отвечает мутация в гене OAS1.