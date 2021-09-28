Россиянам спрогнозировали неспокойную по коронавирусу осень

Главный врач городской клинической больницы (ГКБ) №52 Марьяна Лысенко спрогнозировала, какой в дальнейшем будет ситуация по коронавирусу осенью. Россиян ожидает неспокойный сезон, заявила Лысенко в эфире телеканала «Россия 1».

По мнению главврача, число привитых от COVID-19 россиян в Москве и России недостаточно для спокойного прохождения осени.

«Достаточно небольшой объем вакцинированных людей у нас на сегодняшний день в России в целом. В Москве чуть побольше, но тем не менее недостаточно для того, чтобы спокойно пережить эту осень», — подчеркнула она.

Лысенко рассказала, что не более десяти процентов от числа вакцинированных от коронавируса поступают в стационар ГКБ №52. «Но все эти пациенты болеют нетяжело. В реанимации пациентов после вакцинации нет», — отметила медик.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможность введения локдауна в России. По ее мнению, сейчас нет основания для таких ограничений. В Кремле также подтвердили, что решения о введении новых ограничений или локдауна в стране из-за ситуации с распространением COVID-19 не принимали.