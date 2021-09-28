Названы сроки формирования коллективного иммунитета в России

Кампания по вакцинации от COVID-19 может завершиться в России уже к концу этого года, поскольку к тому времени у населения может сформироваться коллективный иммунитет. К такому выводу пришел основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, его слова приводит ТАСС.

«Судя по тем данным, которые мы видим, у нас уже довольно высокий уровень коллективного иммунитета», — отметил Исаев. Однако, по словам эксперта, этот показатель нестабилен.

При этом, Исаев отметил, что коронавирус постоянно мутирует, наработанный за счет вакцинации иммунитет может стать неактуальным в отношении новых штаммов, а без ревакцинации уровень защиты от инфекции неизбежно падает. Поэтому, считает Исаев, победить пандемию коронавируса раз и навсегда, как это произошло с эпидемией оспы, человечество пока не может.

Кроме того, эксперт предположил, что в дальнейшем COVID-19 будет мутировать и уклоняться от антител, сформированных после взаимодействия с предыдущими типами штаммов. Глава ДНКОМ не уверен, будут новые штаммы более или менее патогенными, однако, считает он, единственный вывод, который уже можно сделать, — что история с коронавирусом не закончится ни в 2021, ни в 2022 году.

Ранее стало известно, что американская фармацевтическая компания Pfizer начала масштабные испытания профилактического препарата от COVID-19. Сообщается, что новый антивирусный препарат предназначен для лечения коронавируса на ранних стадиях или в качестве профилактики заболевания.

