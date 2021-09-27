В ВОЗ запросили дополнительные сведения о «Спутнике V» из России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила из России дополнительную информацию по вопросу включения вакцины от коронавируса «Спутник V» в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения в борьбе с пандемией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В ВОЗ отметили, что только после получения и анализа указанных сведений может состояться поездка экспертов организации на российское производство препарата. «Инспекция в отношении вакцины "Спутник V" в России будет запланирована, как только мы получим и рассмотрим дальнейшие документы и информацию, которую все еще ожидаем от заявителя», — заявили в ВОЗ.

Ранее сообщалось, что американское правительство может отказать во въезде в США иностранцам, привитым от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». По информации The Washington Post, в США смогут попасть иностранцы, вакцинированные препаратами, одобренными либо США, либо ВОЗ.

До этого стало известно, что делегация ВОЗ в скором времени может вновь поехать в Россию для одобрения вакцины от COVID-19 «Спутник V». «Взаимодействие с ВОЗ продолжается в позитивном ключе. Очередной визит делегации ВОЗ в Россию ожидается в ближайшее время», — заявил источник, знакомый с ходом переговоров.