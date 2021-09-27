Стало известно о вероятности отказа привитым «Спутником V» во въезде в США

Американское правительство может отказать во въезде в США иностранцам, привитым от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Об этом стало известно газете The Washington Post, передает ТАСС.

По данным WP, в США смогут попасть иностранцы, вакцинированные препаратами, одобренными либо США, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). На сегодняшний день, «Спутник V» еще не получил одобрение ВОЗ. Подробности новых требований на въезд в США будут объявлены позже.

Новые правила начнут действовать в ноябре. Сейчас в США можно въехать при отрицательном тесте на COVID-19. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что к ноябрю будет принято решение о том, могут ли въезжать в США люди, привитые препаратами, не одобренными Вашингтоном.

20 сентября стало известно, что Соединенные Штаты начнут требовать полной вакцинации от въезжающих в страну иностранцев. Въезд для людей, привитых одной дозой вакцины или не привитых вовсе будет возможен только после прохождения усиленного карантина, который будет строже, чем тот, что действует сейчас.