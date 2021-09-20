В США назвали сроки принятия решения о признании «Спутника V»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, когда администрация президента США Джо Байдена примет решение о признании иностранных вакцин. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, решение о том, принимать ли у въезжающих в страну иностранцев справки о вакцинации препаратами, которые не были одобрены в США, будет принято к ноябрю. Отмечается, что речь идет в том числе о российской вакцине «Спутник V». Псаки подчеркнула, что на применении новых мер для путешественников будут сосредоточены межведомственные обсуждения.

Ранее сообщалось, что с начала ноября американские власти начнут требовать, чтобы «взрослые иностранные граждане, направляющиеся в Соединенные Штаты, были полностью вакцинированы». Также путешественникам необходимо будет предоставить результаты теста на COVID-19, сделанного не более чем за три дня до поездки.