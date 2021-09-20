США введут требование о полной вакцинации для въезжающих иностранцев

Власти США введут требование о полной вакцинации для иностранцев, которые хотят попасть на территорию страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Агентство подчеркивает, что речь идет о тех, у кого нет гражданства США. Это требование планируют ввести в ноябре 2021-го.

Люди, не привитые первой и второй дозой вакцин, смогут попасть на территорию Соединенных Штатов только после того, как отсидят на карантине — причем карантинные меры будут строже тех, что действуют сейчас, утверждают источники Reuters. При этом американские власти отменят другие ограничения: согласно им, нерезиденты США, которые были в Китае, ЕС, Великобритании, Ирландии, Бразилии, ЮАР и Индии в течение предыдущих 14 дней, не могут попасть на территорию страны.

Помимо прочего, США сохранят ограничения на поездки в Канаду и Мексику до 21 октября.

Власти страны ужесточают требования по вакцинации не только для туристов. Так, в сентябре пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пригрозила увольнением федеральным госслужащим CША в случае их отказа от прививок против коронавируса.

