США подарили Таджикистану крупную партию вакцины Pfizer

Правительство США распорядилось выделить Таджикистану более 300 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer и восемь специальных морозильных камер для ее хранения. Об этом пишет портал «Азия плюс» со ссылкой на американского посла в Душанбе Джона Поммершайма.

По словам дипломата, первая партия препарата в 115 тысяч доз уже прибыла в республику и готовится к отправке в медучреждения, вторая крупная поставка ожидается на этой неделе. Общий объем вакцины составит 325 тысяч доз. «Работая вместе, мы можем остановить это смертельное бедствие и восстановить нашу экономику. Мы продолжим помогать народу Таджикистана победить этот вирус», — заявил Поммершайм.

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Он отметил, что подарок Вашингтона стал дополнением к уже поставленным в страну 1,5 миллиона доз Moderna и переданным Душанбе в рамках механизма COVAX 460 тысячам доз AstraZeneca. «Эта дополнительная поставка вакцины спасет еще больше жизней. Я горжусь тем, что сотрудничаю с правительством Таджикистана, в сфере борьбы с пандемией», — сказал посол.

В июле в Таджикистане ввели обязательную вакцинацию против вируса COVID-19 для всего взрослого населения старше 18 лет. Вакцинироваться можно бесплатно англо-шведской вакциной AstraZeneca, китайским препаратом CoronaVac и американской вакциной Moderna. Прививку российскими вакцинами делали только на коммерческой основе.

В августе Россия направила республике 50 тысяч доз отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» в качестве гуманитарной помощи. При этом условия иммунизации российским препаратом в республике пока не оглашались. По официальным данным, в Таджикистане коронавирусом заразились 17 тысяч человек, жертвами инфекции стали не более 130 пациентов.