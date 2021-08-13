Россия направила Таджикистану 50 тысяч доз вакцины от коронавируса

Россия направила в Таджикистан 50 тысяч доз отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщается на сайте посольства России в республике.

По данным дипломатического представительства, специальный борт МЧС России доставил препарат в Душанбе в пятницу, 13 августа. Груз был передан Министерству здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана. Условия вакцинирования российским препаратом в республике пока не оглашались.

Ранее в Таджикистане ввели обязательную вакцинацию против вируса COVID-19 для всего взрослого населения старше 18 лет. Вакцинироваться можно бесплатно англо-шведской вакциной AstraZeneca, китайским препаратом CoronaVac и американской вакциной Moderna. Прививку российской вакциной делали только на коммерческой основе.

В мае глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обсуждал возможные поставки вакцины «Спутника V» с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. По словам Лаврова, о безвозмездных поставках президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин договорились еще 8 мая, однако на сегодняшний день российская вакцина в стране до сих пор была не зарегистрирована.