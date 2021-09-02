В Госдуме объяснили выгоду от производства «Спутника V» в США

В Южной и Центральной Америке российская вакцина «Спутник V» пользуется большим спросом. С точки зрения логистики, производить ее выгоднее всего в США. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный. Он также заметил, что подобный шаг не означает признание препарата в Штатах.

Американские фармацевтические компании задумались о производстве российской вакцины «Спутник V», сейчас они ведут переговоры с российскими коллегами. Об этом рассказал глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко. «Мы вчера встречались с представителем Российского фонда прямых инвестиций, их большой проект "Спутник V" все больше получает международное признание», — сообщил он.

Куринный подчеркнул, что решение о производстве российского препарата в Штатах связано не с политикой, а с экономикой — это более выгодно с точки зрения логистики.

«Среди жителей Южной и Центральной Америки множество потребителей "Спутника V", но потенциальное его производство США не связано с возможностью признания препарата этой страной — просто технологически и логистически выходит дешевле. Тем не менее, я убежден, что назревшее решение об одобрении российской вакцины не должно ограничиваться политическими моментами. Необходимо международное взаимодействие по признанию эффективных препаратов, имеющих, тем более, опыт успешного применения в других странах», — заявил политик.

И все же, по его мнению, если Штаты решат подойти к проблеме объективно и изучат результаты применения «Спутника V», в том числе в Южной и Центральной Америке, это может ускорить признание препарата.

«Пока что речь не идет ни о какой политике, только простая экономика. Местные организации будут производить нашу вакцину для размещения и применения в соседних государствах, получая от этого финансовую выгоду. Но, может, объективное исследование результатов применения препарата американскими коллегами все-таки облегчит признание "Спутника V" в этой стране», — резюмировал Куринный.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто понадеялся, что Всемирная организация здравоохранения вскоре признает российскую вакцину. Он добавил, что в Евросоюзе вопрос одобрения вакцин все еще рассматривается как политический и идеологический.