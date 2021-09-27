Вьетнам начнет коммерческий розлив «Спутника V»

Вьетнам намерен начать коммерческий розлив российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой.

По словам дипломата, Ханой планирует выпускать 5 миллионов доз препарата в месяц. Он отметил, что компания VABIOTECH уже получила удовлетворительный сертификат от института Гамалеи. «Вся партия вакцины будет распределена во Вьетнаме», — сообщил посол.

Данг Минь Кхой подчеркнул, что «Спутник V» — это единственная вакцина, произведенная во Вьетнаме по передаче технологий. По мнению дипломата, Ханой в будущем может стать центром производства российского препарата в Юго-Восточной Азии.

Ранее в Венгрии началось строительство завода по производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Планируется, что к концу 2022 года она будет введена в эксплуатацию. Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что российский препарат очень хорошо показал себя во время применения в Венгрии.