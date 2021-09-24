В Венгрии начали строить завод по производству российской вакцины «Спутник V»

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил о том, что в стране началось строительство завода по производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Его слова передает РИА Новости.

Планируется, что строительство фабрики завершится к весне или осени следующего года, а к концу 2022 года она будет введена в эксплуатацию. По словам Сийярто, данный проект является «колоссальным вкладом в достижение глобальной цели по обеспечению устойчивости поставок» вакцин против COVID-19.

Он также отметил, что российский препарат очень хорошо показал себя во время применения в Венгрии. "«Спутник" показал себя очень хорошо, особенно если вы посмотрите на числа случаев заражения после вакцинации, уровень защиты», — сказал он. Глава венгерского ведомства подчеркнул, что в настоящий момент около 68 процентов населения страны полностью вакцинированы.

Ранее Сийярто сообщал, что Венгрия использовала весь российский препарат, так как он был очень популярен у населения. «Мы вакцинировали почти миллион человек этой вакциной», — отметил он.