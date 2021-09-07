Вьетнамца приговорили к пяти годам тюрьмы за распространение коронавируса

Суд во Вьетнаме приговорил мужчину к пяти годам тюремного заключения за распространение коронавируса и несоблюдение эпидемиологических требований. Об этом сообщает BBC News.

28-летнего Ле Ван Три признали виновным в «передаче опасных инфекционных заболеваний» восьми людям, один из которых скончался из-за осложнений болезни. Вьетнамец приехал из Хошимина, где зарегистрировали вспышку индийского штамма COVID-19, в южную провинцию Камау. Он нарушил предписание властей, согласно которому все прибывающие из других регионов обязаны соблюдать изоляцию в течение 21 дня.

По данным следствия, мужчина не сообщил о своих путешествиях по стране в ходе заполнения официальных документов. Впоследствии у него выявили коронавирус. Три передал вирус членам своей семьи, а также сотрудникам социального центра, который он посещал. Его приговорили к пяти годам тюрьмы, а также к штрафу на сумму 880 долларов.

Ранее сообщалось, что в Таиланде снова начались массовые протесты из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Тысячи местных жителей вышли на улицы. Они обвинили власти в неэффективных мерах по борьбе с пандемией и призвали к отставке премьер-министра страны Праюта Чан-Оча. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов.