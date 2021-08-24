Куба передаст Вьетнаму технологию производства вакцины от коронавируса

Куба передаст Вьетнаму большую партию вакцины от коронавируса Abdala, а также технологию ее производства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Вьетнама.

«Куба отправит во Вьетнам большое количество доз вакцины [от COVID-19], а также группу специалистов, которые передадут технологии и помогут наладить производство [препарата]», — говорится в заявлении министерства здравоохранения. Точное количество доз вакцины, которая будет отправлена во Вьетнам, не уточняется.

В июне кубинцы заявили, что по итогам клинических испытаний их трехкомпонентная вакцина Abdala показала эффективность на уровне 92,28 процента.

В июле Вьетнам столкнулся с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Согласно статистике, количество заражений увеличилось с 200 случаев до 12 тысяч в день. При этом показатели вакцинации населения, формально начавшейся в марте, находятся на чрезвычайно низком уровне. По состоянию на середину августа вакцинировано лишь около 1,8 миллиона человек, что составляет 1,9 процента от 98 миллионного населения страны.

Помимо Кубы, власти Вьетнама ведут переговоры о локализации производства вакцины с американской корпорацией Pfizer. Министерство здравоохранения страны заявило, что по состоянию на конец августа страна получила около 23 миллионов доз вакцины, еще 50 миллионов планируется получить до конца этого года.