Мир
 
Последние новости
Глава ЦРУ тайно встретился с лидером «Талибана»
Патрушев заявил о нежизнеспособности построенных Западом режимов
Российская актриса рассказала о погашенной за счет родителей ипотеке
Мировое господство Tesla оказалось под угрозой
В России представили защиту от высокоточного оружия
Российские подростки решили прокатиться на надувной лодке по Каме и пропали
Великобритания столкнулась с парадоксом на рынке труда
В Раде приняли законопроект о большом государственном гербе Украины
Разработано новое устройство для искусственной вентиляции легких
Новости партнеров
Прослушать новость

Куба передаст Вьетнаму технологию производства вакцины от коронавируса

Куба поможет Вьетнаму наладить производство вакцины от коронавируса Abdala
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ramon Espinosa / AP

Куба передаст Вьетнаму большую партию вакцины от коронавируса Abdala, а также технологию ее производства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Вьетнама.

«Куба отправит во Вьетнам большое количество доз вакцины [от COVID-19], а также группу специалистов, которые передадут технологии и помогут наладить производство [препарата]», — говорится в заявлении министерства здравоохранения. Точное количество доз вакцины, которая будет отправлена во Вьетнам, не уточняется.

В июне кубинцы заявили, что по итогам клинических испытаний их трехкомпонентная вакцина Abdala показала эффективность на уровне 92,28 процента.

В июле Вьетнам столкнулся с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Согласно статистике, количество заражений увеличилось с 200 случаев до 12 тысяч в день. При этом показатели вакцинации населения, формально начавшейся в марте, находятся на чрезвычайно низком уровне. По состоянию на середину августа вакцинировано лишь около 1,8 миллиона человек, что составляет 1,9 процента от 98 миллионного населения страны.

Помимо Кубы, власти Вьетнама ведут переговоры о локализации производства вакцины с американской корпорацией Pfizer. Министерство здравоохранения страны заявило, что по состоянию на конец августа страна получила около 23 миллионов доз вакцины, еще 50 миллионов планируется получить до конца этого года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Кубе заявили о создании на сто процентов эффективной вакцины от коронавируса
Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию вакцины от коронавируса
Вьетнам начал вторую фазу испытаний собственной вакцины от коронавируса