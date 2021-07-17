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На Кубе заявили о создании на сто процентов эффективной вакцины от коронавируса

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Фото: Alexandre Meneghini / REUTERS
На Кубе заявили о создании вакцины от коронавируса Abdala, эффективной на сто процентов

Кубинская вакцина от коронавируса Abdala в ходе третьей фазы клинических испытаний показала стопроцентную эффективность против тяжелых форм заболевания и летального исхода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Директор национального Центра генной инженерии и биотехнологии Марта Айала рассказала, что сейчас фокус-группу исследования эффективности вакцины планируют увеличить до 300 тысяч человек.

Медицинские власти Кубы ранее уже выдали разрешение на экстренное применение вакцины Abdala. Это случилось после того, как было объявлено об эффективности препарата против симптоматического протекания коронавируса на 92,28 процента.

Abdala — трехкомпонентный препарат. Схема вакцинации предполагает уколы через 14 и 28 дней после первой прививки.

Также на Кубе была разработана вакцина Soberana 02. Эффективность двух доз этого препарата составила 62 процента, что превышает установленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для вакцин-кандидатов против COVID-19 порог в 50 процентов.

В испытаниях кубинских вакцин участвовали более 4,3 миллиона человек.

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