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Эквадор одобрил вакцину «Спутник V»

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Республике Эквадор одобрили применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса „Спутник V“ в Республике Эквадор», — говорится в сообщении.

Ранее 15 мая однокомпонентную российскую вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали для применения в Венесуэле.

В России на сегодняшний день зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. На данный момент прививку в основном делают им. После регистрацию прошли «ЭпиВакКорона», «КовиВак». НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ запустили глобальное тестирование эффективности «Спутника Лайт» 21 февраля, а официальная регистрация вакцины состоялась 6 мая. Ее эффективность составляет 79,4 процента, что превышает показатели многих вакцин с двумя компонентами.

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