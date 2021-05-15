Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Венесуэле

Однокомпонентную российскую вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали для применения в Венесуэле. Об этом сообщает «Интерфакс».

«РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против коронавируса министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла», — говорится в сообщении.

Ранее Королевство Бахрейн одобрило экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Соответствующее решение было принято на основе данных о вакцине и исследований, доказавших ее высокую эффективность.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. На данный момент прививку в основном делают им. После регистрацию прошли «ЭпиВакКорона», «КовиВак». НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ запустили глобальное тестирование эффективности «Спутника Лайт» 21 февраля, а официальная регистрация вакцины состоялась 6 мая. Ее эффективность составляет 79,4 процента, что превышает показатели многих вакцин с двумя компонентами.