Индия одобрила вакцину «Спутник V»

Индийский регулятор одобрил для экстренного применения российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает индийская газета Times of India со ссылкой на источники.

В Индии уже применяются местная вакцина Covaxin и препарат шведско-британской компании AstraZeneca, который там выпускается под названием Covishield.

Ранее российский препарат был одобрен в Панаме. Центральноамериканская республика стала 59-й страной, зарегистрировавшей вакцину «Спутник V».

Российский препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.