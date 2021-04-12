Мир
 
Последние новости
Самую большую в истории рыбу-пилу нашли мертвой
Описано будущее 8K-телевизоров
Рекордный штраф помог акциям Alibaba взлететь
Женщина купила куртку и нашла в кармане вставную челюсть
В Москве разблокируют знаменитый долгострой эпохи Андропова
Российский психолог из мести решила довести подростка до суицида
Кремль ответил на слова госсекретаря США об агрессии России
Жена ведущего Первого канала объяснила разницу в возрасте с супругом
Россиян предупредили о штрафах за заборы на дачах
Новости партнеров
Прослушать новость

Индия одобрила вакцину «Спутник V»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Индийский регулятор одобрил для экстренного применения российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает индийская газета Times of India со ссылкой на источники.

В Индии уже применяются местная вакцина Covaxin и препарат шведско-британской компании AstraZeneca, который там выпускается под названием Covishield.

Ранее российский препарат был одобрен в Панаме. Центральноамериканская республика стала 59-й страной, зарегистрировавшей вакцину «Спутник V».

Российский препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Coronavirus Live News Updates: India okays Russia's Sputnik V vaccine, the country's third approval after Covishield and Covaxin
Больше половины жителей Германии согласились привиться «Спутником V»
Еще одна страна одобрила использование российской вакцины