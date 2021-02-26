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Вьетнам начал вторую фазу испытаний собственной вакцины от коронавируса

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Фото: Thanh Hue / REUTERS

Вьетнам начал вторую фазу испытаний вакцины от коронавируса собственного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вьетнамский правительственный интернет-портал.

Препарат NanoCovax фармацевтической фирмы Nanogen предстоит испытать на добровольцах. Опыты будут проходить в военно-медицинской академии министерства обороны.

С начала пандемии во Вьетнаме было зарегистрировано 2412 случаев заболевания COVID-19, за все время умерли 35 человек.

Ранее 26 февраля сообщалось, что власти Вьетнама разрешили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в экстренных случаях. До этого в стране была одобрена только вакцина AstraZeneca. Сейчас Ханой введет переговоры с Москвой о поставке 60 миллионов доз российского препарата.

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