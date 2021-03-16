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Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию вакцины от коронавируса

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе Совета безопасности (СБ) России, передает РИА Новости.

Отмечается, что партию вакцины отправили во Вьетнам самолетом Ил-96 по решению президента России Владимира Путина. Российский препарат в страну привез секретарь СБ России Николай Патрушев. Он прибыл в столицу Вьетнама Ханой, где пройдут двухдневные российско-вьетнамские консультации по безопасности.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.

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