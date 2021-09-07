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В Таиланде начались массовые протесты из-за пандемии коронавируса

В Таиланде тысячи жителей вышли на протесты из-за ухудшения ситуации с COVID-19
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Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

В Таиланде снова начались массовые протесты из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает The New York Times.

Тысячи местных жителей вышли на улицы и обвинили власти в неэффективных мерах по борьбе с пандемией. Они призвали к отставке премьер-министра страны Праюта Чан-Оча за то, что его правительство не справилось с кризисом. «Люди давно знали, насколько некомпетентно это правительство. COVID-19 — это просто еще одно доказательство», — заявил один из участников акций.

Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Они также открыли по ним огонь резиновыми пулями.

В Таиланде с начала пандемии от осложнений вируса погибло более 12 тысяч человек. Эпидемиологическая ситуация сильно ударила по экономике страны. При этом у властей не хватает ресурсов для борьбы с распространением инфекции, а вакцинация проходит медленными темпами.

В начале августа граждане Таиланда уже выходили на протесты из-за коронавирусной обстановки. Тогда они дошли до резиденции премьер-министра и забросали ее петардами. В ходе беспорядков происходили жесткие столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов. Власти Бангкока мобилизовали сотни сотрудников полиции для обеспечения правопорядка на массовых акциях.

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