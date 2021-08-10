В Бангкоке мобилизовали сотни полицейских из-за протестов

Власти Бангкока мобилизовали сотни сотрудников полиции для обеспечения правопорядка на массовых акциях протеста. Об этом сообщает местная газета Bangkok Post.

На улицах столицы Таиланда работают более 750 полицейских. Начальник городского управления полиции Пия Тавичай напомнил, что в связи с введенным в стране режимом чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 жителям запрещается собираться большими группами. «Любые публичные собрания или акции протеста, создающие риск распространения заболевания, находятся под запретом в соответствии с законом о чрезвычайном положении», — подчеркнул он.

По информации издания, протестующие призывали к отставке действующего премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча. Они дошли до резиденции политика и забросали ее петардами. В ходе беспорядков происходили жесткие столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов. Уровень общественного недовольства в тайском обществе вырос из-за тяжелой ситуации с пандемией коронавируса и неэффективной стратегии борьбы с распространением инфекции со стороны властей.

29 июля сообщалось, что власти Таиланда превратили международный аэропорт Дон Муанг в столичном Бангкоке в полевой госпиталь для больных COVID-19. Такое решение приняли из-за рекордного числа выявленных случаев заражения коронавирусом на фоне увеличения количества смертей. Быстрое распространение индийского штамма коронавируса вынудило соседнюю Камбоджу закрыть свои границы с Таиландом.