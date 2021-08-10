Мир
 
Последние новости
Блогера Хованского включили в перечень террористов и экстремистов
«Талибан» взял под контроль 65 процентов территории Афганистана
Врачи заподозрили у Хью Джекмана рецидив рака
Названы причины для покупки iPhone 13
Суд отклонил иск Навального к Пескову
В Австрии кафе отказалось обслуживать вакцинированных от коронавируса
В Минске пропали австрийские журналисты
Родившуюся с органами наружу девочку выписали из больницы
В Минобрнауки пригрозили вводящим ограничения из-за COVID-19 вузам
Роскомнадзор заблокировал интервью с Егором Летовым 1998 года
Новости партнеров
Прослушать новость

В Бангкоке мобилизовали сотни полицейских из-за протестов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Власти Бангкока мобилизовали сотни сотрудников полиции для обеспечения правопорядка на массовых акциях протеста. Об этом сообщает местная газета Bangkok Post.

На улицах столицы Таиланда работают более 750 полицейских. Начальник городского управления полиции Пия Тавичай напомнил, что в связи с введенным в стране режимом чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 жителям запрещается собираться большими группами. «Любые публичные собрания или акции протеста, создающие риск распространения заболевания, находятся под запретом в соответствии с законом о чрезвычайном положении», — подчеркнул он.

Как Россия влюбилась в «Тату» и оглохла от певца с жабрами
Читать

По информации издания, протестующие призывали к отставке действующего премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча. Они дошли до резиденции политика и забросали ее петардами. В ходе беспорядков происходили жесткие столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов. Уровень общественного недовольства в тайском обществе вырос из-за тяжелой ситуации с пандемией коронавируса и неэффективной стратегии борьбы с распространением инфекции со стороны властей.

29 июля сообщалось, что власти Таиланда превратили международный аэропорт Дон Муанг в столичном Бангкоке в полевой госпиталь для больных COVID-19. Такое решение приняли из-за рекордного числа выявленных случаев заражения коронавирусом на фоне увеличения количества смертей. Быстрое распространение индийского штамма коронавируса вынудило соседнюю Камбоджу закрыть свои границы с Таиландом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Таиланд запретил использовать солнцезащитные кремы для спасения кораллов
Таиланд превратил столичный аэропорт в госпиталь с картонными койками
В Таиланде дочь бросила больного коронавирусом отца на тропе у храма