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В Таиланде дочь бросила больного коронавирусом отца на тропе у храма

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Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

В Таиланде в провинции Накхонратчасима дочь привезла больного коронавирусом отца в храм и бросила там. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

Инцидент произошел недалеко от храма Ват Па Суан Тамма Савадди. Как заявляет настоятель храма Луанг Фор Ситтичай, женщина вместе с мужем в воскресенье, 25 июля, привезла 80-летнего старика и сказала, что он хочет остаться в храме, потому что когда-то давно знал настоятеля. Затем пара покинула отца, оставив ему лишь его матерчатую сумку, и быстро уехала на своей машине.

Во вторник, 27 июля, пожилой мужчина ушел из храма. Позже его нашли лежащим под дождем на ближайшей тропе. Местные медицинские работники сделали старику тест на COVID-19, который оказался положительным. Мужчину госпитализировали в больницу в провинции Кхон Каен.

Монахи при храме, медицинские работники и спасатели, находившиеся в тесном контакте со стариком, были помещены на 14-дневный карантин.

Похожий случай произошел в Таиланде в 2019 году. Старик просидел десять лет у дороги в ожидании бросившей его дочери. Как сообщают местные жители, девушка высадила отца у дороги и сказала, что она собирается поработать, поэтому ненадолго оставит его. Мужчина был убежден, что дочь вернется за ним в любую минуту, и терпеливо ждал.

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